◆米大リーグオープン戦ツインズ２―７レッドソックス（２１日・米フロリダ州フォートマイヤーズ＝リーヘルススポーツコンプレックス）ＷＢＣ日本代表のレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２１日（日本時間２２日）、ツインズとのオープン戦に「５番・左翼」で先発出場。２打数無安打１四球で６回の守備から退いた。この日は２回先頭の第１打席で四球を選ぶと、４回無死一塁の第２打席は二ゴロ併殺、６回２死の第３打