◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのエキシビションが21日に行われ、女子シングル銀メダルの坂本花織選手とペア金メダルの三浦璃来選手が花の冠をかけあうほほ笑ましい姿をみせました。現役引退を表明している坂本選手は、オリンピックラストダンスで会場をわかせます。三浦選手も木原龍一選手との“りくりゅう”ペアで終盤にダイナミックな技