ツインズのエース右腕ジョー・ライアン投手（29）が21日（日本時間22日）、レッドソックスとのオープン戦開始直前になって先発登板を回避した。ツインズが発表したところによると、ライアンは右下背部に張りを訴えており、故障の程度を確認するためMRI検査を受けているという。ライアンは3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表メンバーに名を連ねる予定。仮に今回の背中の問題が軽度に終わったとしても