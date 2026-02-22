「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、日本フィギュア史上初のペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝、今季限りで現役引退を表明している女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝らが五輪最後の演技を披露した。エキシビション終了後には“りくりゅう”と坂