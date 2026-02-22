ミラノ・コルティナオリンピックは２１日（日本時間２２日）、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が五輪最後の演技を披露した。演技後のインタビューでは、今大会を「悔しい銀とうれしい銀を両方取ることができた」と振り返った。（デジタル編集部）エキシビションでは、映画「グレイテスト・ショーマン」の曲「ＡＭｉｌｌｉｏｎＤｒｅｍａｍｓ」にのせ