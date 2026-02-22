俳優の唐田えりかとお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが主演を務める、名作ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる『102回目のプロポーズ』のフジテレビでの放送日と、動画配信サービスFODでの配信日が決定。あわせて、キービジュアルとスポット動画も解禁となった。【写真】幸せそう…公開された『102回目のプロポーズ』キービジュアル本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望