小柳ルミ子（73）が歌手デビュー55周年を迎えた。歌謡界大全盛期に「私の城下町」「瀬戸の花嫁」「お久しぶりね」など数々の大ヒットを飛ばした。女優としても映画「白蛇抄」で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を獲得。歌手でも女優でも頂点を極めた。「恋多き女」と揶揄（やゆ）されたが、自分の道を信じてまい進して来た。記念曲「愛は輪廻転生」（3月3日発売）の歌詞「私、人生のプロですから」を、まさに地でいく55年である。