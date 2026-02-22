パンダの着ぐるみで登場したシャイドロフに注目が集まった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月21日、フィギュアスケートのエキシビションが行われた。観客席には世界的な大物俳優、ジャッキー・チェンも現れ、男子シングルで金メダルを獲得したミハイル・シャイドロフとも“共演”した。【動画】ジャッキー・チェンと男子シングル金メダリストの2ショットをチェック映画「カンフー・パンダ」のキャラクターで