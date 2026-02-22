▼山梨県（甲府地方気象台・２２日５時）【中・西部】晴れ後くもり【東部・富士五湖】晴れ後くもり▼長野県（長野地方気象台・２２日５時）【北部】晴れ【中部】晴れ後くもり【南部】くもり後一時雨▼新潟県（新潟地方気象台・２２日５時）【下越】晴れ【中越】晴れ【上越】晴れ【佐渡】晴れ▼富山県（富山地方気象台・２２日５時）【東部】晴れ【西部】晴れ▼石川県（金沢地方気象台・２２日５時）【加賀】晴れ後くもり【能登】晴