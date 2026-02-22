◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2026年2月21日テンピ）ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地エンゼルス戦に先発した。1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板。最速は94.9マイル（約152.7キロ）を計測した。以下、一問一答全文。――侍ジャパン合流前の最初の登板。確認したいことは。「今年初めての試合だったので、試合での感覚だったり投げて