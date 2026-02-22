ＡＫＢ４８の人気メンバー・千葉恵里が公開したオフショットに、ファンがざわついている。「ミニーちゃん」と題し、２１日までに自身のインスタグラムを更新した千葉。現在開催されているディズニーランドのイベントにマッチする、ピンクのリボンカチューシャに赤のトップスを合わせた装いで、ドリンクやアトラクションなどパークを満喫する様子をアップした。パークでのオフショットは別の投稿でも公開されており、満喫した様