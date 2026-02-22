親や配偶者が要介護状態になってから、初めて介護保険について調べる人は少なくない。だが、高齢者医療に携わる和田秀樹氏は「もっと早く知っていれば、あれほど無理をしなくて済んだ」と後悔する家族を数多く見てきたという。なぜ多くの人はそれを十分に活用できていないのか。その理由について解説する。※本稿は、精神科医の和田秀樹『医師しか知らない 死の直前の後悔』（小学館）の一部を抜粋・編集したものです。多くの家族