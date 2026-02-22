グローバルラグジュアリーブランドクレ・ド・ポー ボーテから、数々のベストコスメを受賞したトリートメントフェイスパウダーのスモールサイズが登場。2026年3月21日（土）より全国一斉発売されます。外出先での化粧直しや旅行にも便利な手のひらサイズで、上質な透明感と輝きをいつでもどこでもキープ。洗練された美肌を叶える新定番として注目です♡ 名品パウダー