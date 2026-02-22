◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年2月21日アリゾナ州テンピ）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地でのエンゼルス戦に「2番・左翼」で先発出場。3打数3安打1打点と快音を連発したものの課題の守備で失策を記録した。初回の第1打席は先頭・大谷が内野安打で出塁すると中前打で好機を拡大。この回の3点につなげた。2回1死三塁の第2打