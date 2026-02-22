ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード・男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗選手がハイレベルな戦いの裏側を明かしました。戸塚選手は21日、日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演。3度目のオリンピックとなった24歳は、決勝の2回目でキャブトリプルコーク1440、フロントサイドトリプルコーク1440とトリプルコークのコンボ自身初めて成功。大一番で95.00点のハイスコアを出し、頂点に立ちました。決勝の戦いには