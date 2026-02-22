エンゼルス戦の1回、三塁内野安打を放つドジャース・大谷＝テンピ（共同）【ダンイーデン（米フロリダ州）共同】米大リーグは21日、各地でオープン戦が行われ、ブルージェイズの岡本はフロリダ州ダンイーデンでのフィリーズ戦に「6番・三塁」で出場し、2打数無安打だった。チームは3―0で勝った。ドジャースの山本はエンゼルス戦に先発して1回2/3を3安打2失点（自責点1）、3三振。「1番・指名打者」で出場した大谷は一回に内野