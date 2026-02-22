お笑い芸人の千原せいじ（56）が22日までに更新された、元タレント田代まさし氏のYouTubeチャンネル「MARCY'Sちゃんねる」に出演。田代氏から昨年の“炎上騒動”をいじられる一幕があった。せいじは今回、田代氏と初対面で初コラボ。さまざまなトークに花を咲かせた。ただ冒頭、田代氏がいきなり「俺は（せいじと）同じにおいを感じる。まあ、あなたもいろんなね、最近とかもちょっと前とかも…“谷あり、山あり”みたいなことがあ