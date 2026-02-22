子どもたちの下半身強化に最適…安定した投球フォーム築く「足でボールタッチ」バランスの取れた投球フォームを構築するには、下半身の強化が欠かせない。とはいえ、小学低学年の子どもたちをどう導けばいいのか、頭を悩ませる指導者や保護者は多いだろう。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、楽しみながら取り組めるドリル「足でボールタッチ」を紹介している。筋力が弱い小さな子ども