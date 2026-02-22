OP戦は28日ホワイトソックス戦で登板予定【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）ドジャース・山本由伸投手が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦に先発した。味方のエラーによる失点もあったが、1回2/3で30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板した。今季初実戦を終えて報道陣の取材に応じた右腕は「今年初めての試合だったんで、試合での感覚だったり、投げて戻ってくるもの