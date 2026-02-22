ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体＆女子銀メダルの坂本花織（シスメックス）が２０日（日本時間２１日）、新たなプログラムで会場を魅了した。この日は北京五輪団体銀メダルメンバーの小松原美里さんが振り付けをした「ＡＭｉｌｌｉｏｎＤｒｅａｍｓ」に合わせ、代名詞のダブルアクセルを軽やかに着氷。「１月の初めに美里ちゃんにつくってもらった。いずれお願いしたいと思っていたので、今回このタイミン