俳優の椎名桔平が実家について語り、スタジオは驚きに包まれた。２０日のＴＢＳ系「ララＬＩＦＥ」（金曜・後１１時半）に出演。コーヒー好きな椎名が、人生で初めて焙煎に挑戦する様子が放送された。「コーヒーを淹れてぼーっとする時間が大好きですね」と語る椎名。今回の企画のきっかけについては「もともとね、ウチ（実家）がコーヒー屋というか」と話し始め、スタジオの三村マサカズと青木崇高は「へえ〜！？」と驚いた