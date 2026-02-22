◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、ジャスティン・ティンバーレークの「Ｃａｎ’ｔＳｔｏｐｔｈｅＦｅｅｌｉｎｇ」で会場を盛り上げた。エキシビ後は取材に応じ、三浦が「本当に楽しかったの一言なんですけれど、後ろのチャックを閉め忘れて」とハプニングに遭ったがが、「途中で龍一くんが気が付