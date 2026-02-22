アイスホッケー男子3位決定戦、第1ピリオドに先制ゴールを決めるフィンランドのセバスティアン・アホ（左）＝21日、ミラノ（ロイター＝共同）21日のアイスホッケー男子3位決定戦で、前回覇者フィンランドが前回3位のスロバキアに6―1で快勝し、銅メダルを獲得した。フィンランドは第1ピリオドにこぼれたパックをアホが押し込み先制。2―1で迎えた第3ピリオドに4点を加えて突き放した。GKサロスは30セーブの活躍。（共同）