同じアイテムを使っても、メイクの仕方次第で印象が大きく変わることを紹介した動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは、みなみ（@miii_cha_beauty）さん。動画は425.1万回再生、1.5万いいねを獲得し、「全然違う！！」「2枚目別人でおどろきました！」「メイクってすごい」などのコメントが寄せられた。自分に「似合う」を見つけることで変わったという日常について話を聞いた。【写真】メイクの仕方でここまで変わる