今回は、夫の不倫相手の派遣会社に連絡したことで起きた出来事を紹介します。夫は不倫相手と別れてくれたけど…「私の産後、夫が職場で派遣社員として働く女性と不倫していることが分かり、離婚を一瞬考えました。しかし私は仕事をしておらずお金もなく、頼れる身内もいないことから、ひとまず離婚はあきらめたんです。夫も『もう不倫相手とは別れる』と言ってくれましたし、その言葉を信じることにしました。もちろん、夫の不倫相