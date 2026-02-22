【プレミアリーグ第27節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-1(前半2-1)ニューカッスル<得点者>[マ]ニコ・オライリー2(14分、27分)[ニ]ルイス・ホール(22分)<警告>[マ]ルベン・ディアス(41分)、ベルナルド・シウバ(50分)[ニ]ダン・バーン(9分)、ジョー・ウィロック(48分)、ハービー・バーンズ(62分)、キーラン・トリッピアー(65分)、ジョエリントン(89分)