【オランダ・エールディビジ第24節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 1-1(前半1-0)NEC<得点者>[ア]ミカ・ゴドツ(39分)[N]ダルコ・ネヤシュミッチ(57分)<警告>[ア]ラヤーン・ブニーダ(23分)[N]ノエ・ルブレトン(63分)