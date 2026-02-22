本日2月22日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに奈緒、イモトアヤコが登場！過去にドラマ共演歴はあるものの、バラエティーでは初タッグの2人。奈緒は「イモトさんの眉毛が太いのが新鮮。興奮してます」とテンション爆上がり。一方のイモトは、男子校ノリのSixTONESに「めちゃくちゃいい匂い。びっくりしました」とギャップ萌え。そんな和気あいあいの一同が、この後まさかの大ゲンカ！新企画