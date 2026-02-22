陸上競技女子800m日本記録保持者の久保凛選手が東大阪大敬愛高校の卒業式に出席。大きな成長を遂げた3年間を振り返りました。久保選手は、2024年に当時高校2年生ながら日本選手権初出場で初優勝。同年7月には1分59秒93の日本記録を打ち立てました。さらに2025年も7月の日本選手権では、1分59秒52の日本新記録で大会連覇を達成。9月の東京開催だった世界選手権に初出場をするなど、18歳で日本の女子800mをけん引しています。卒業に