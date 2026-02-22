野球日本代表・侍ジャパンは22日、今回のチームで初となる対外試合・ソフトバンク戦に挑みます。この試合の両チームの予告先発が発表されました。試合開始は13時。侍ジャパンの先発マウンドを託されたのは曽谷龍平投手(オリックス)です。対するソフトバンクの先発は前田悠伍投手となっています。侍ジャパンはこの日からソフトバンクとの2連戦を実施。これで宮崎キャンプを締めくくると、名古屋に移動して中日との2連戦に挑みます。