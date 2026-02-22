「楽天春季キャンプ」（２１日、金武）前田健太投手（３７）が２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）で先発。今季初めて実戦登板する。「このチームで初めて先発として投げるので。守ってくれる野手もいますし、キャッチャーもいますし、初めてっていうところで楽しみですね」と笑顔を見せた。１６日のシート打撃以来の打者相手の投球。「全部の球種を投げると思いますし、前回は味方だったんであんまりインコース投げなかったりとか