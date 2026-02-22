冬といえばスキーやスノーボードなどのウインタースポーツ。この時期になると芸能人たちもゲレンデでの写真をアップすることが多く、雪景色中でもこもこのウェアを着ている姿を見られるのは冬の醍醐味（だいごみ）だ。この記事では芸能人たちがSNSにアップしたスキー＆スノボウェアやゲレンデでの姿を紹介する。【写真】佐々木希、手越祐也、石橋穂乃香…貴重でかわいい芸能人スキー＆スノボウェアをイッキ見■佐々木希女優の