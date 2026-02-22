メダルラッシュに日本中が織り上がっている2026年ミラノ・コルティナオリンピック。スポーツへの関心が高まる中、ここでは実は元アスリートだった芸能人に注目。意外な経歴のある人気俳優たちをまとめた。【写真で見る】世界レベルだった人も！実は元アスリートの芸能人たちをイッキ見■石田ゆり子映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の公開が今年の夏に控えている石田ゆり子は、9歳で水泳をはじめて10