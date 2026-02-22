女性アイドルグループ「私立恵比寿中学」が２１日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで行われた「ＫａｎｄｙＪａｍｖｏｌ．１」に出演した。日本と韓国を代表するトップアイドルが１対１で競演する新ライブイベント。この日は、私立恵比寿中学とＫＡＲＡの２組が出演した。先に登場したエビ中。安本彩花の「えびちゅうでーす！皆さん楽しんでいきましょー！」のかけ声で開幕。「キングオブ学芸会のテーマ〜ＮｕＳｋｏｏｌＴｅ