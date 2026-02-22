５人組女性グループ「ＫＡＲＡ」が２１日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで行われた「ＫａｎｄｙＪａｍｖｏｌ．１」に出演した。日本と韓国を代表するトップアイドルが１対１で競演する新ライブイベント。この日は、私立恵比寿中学とともに登場した。２番目に登場した５人は久しぶりの日本ライブで往年の名曲を続々披露。「ＷＨＥＮＩＭＯＶＥ」で会場の熱を上げると、ジヨンが「ＫＡＲＡらしい曲を歌っていきたいと思いま