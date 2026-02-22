◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル、良）第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（東京）は、スティンガーグラス（ルメール）がトップハンデ５７・５キロを克服し、１番人気に応えた。トップハンデを物ともせず、４角先頭のスティンガーグラスは、ルメールのゲキに応えてみるみる後続を突き放す。ゴールが迫っても脚いろが衰えることはなく、完勝で重賞初制覇を飾った。スタートはルメール