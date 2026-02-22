昨年８月の全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップで準優勝を果たした旭川大雪ボーイズの最速１３６キロ右腕・前田健成、同１３５キロ右腕・樽井新太（ともに３年）が２１日、旭川明成に合格した。道内外の強豪校から誘いを受けていたダブルエースが、春夏通じて甲子園出場経験のない私立校に進み、チームを聖地へと導く。旭川大雪ボーイズの二枚看板が旭川明成への進学を決めた。高校野球生活を地元でスタートさせること