ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）にとって、五輪ラストダンス。夢舞台へのお別れの仕方に、感動が広がった。坂本は、これまでの様々な振り付けを取り入れた特別な「A MILLION DREAMS」に乗り、ダブルアクセルや3回転ループに成功。表情豊かに滑り終えると、柔らかく笑って大声援を浴び