気づけば常に隣にいて話しかけてくるようになった職場の先輩。親切心からだとわかってはいますが、その優しさが負担に感じるようになってきて……。今回は友人A子が職場の先輩の過度な距離感に悩まされたエピソードをご紹介します。 悪い人ではないけれど……