元乃木坂４６のメンバーで、プロ雀士としても活躍するタレントの中田花奈がプライベートでの自分磨きを報告した。「ネイルとまつパ行ってきたよー！」と２１日までに自身のインスタグラムを更新した中田。「この前なんとかＧＥＴしたガチャガチャのネイルシールを持ち込んでさっそく入れてもらった！パーツも分厚いのにしっかりジェルで埋めてくれててありがたい」と大好きなたまごっちネイルでたまごっちを両手に撮影した姿