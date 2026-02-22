事務員のAさんは、ハイスペックで決断力がある彼に惹かれ「男らしいリーダーシップのある人」だと信じて交際をスタートした。最初は彼の強引さを『愛されている証拠』だと感じていたものの、次第に「その服は俺の好みに合わないから捨てろ、お前のためだ」など束縛は徐々にエスカレートしていく。 【写真】元パートナーからDVの被害にあったという俳優 その後もAさんの飲み会グループ