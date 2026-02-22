ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート エキシビション（日本時間22日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！圧巻の演技でフリー世界歴代最高得点となる158.13点をマークし、ショートプログラム（SP）5位から大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グ