ある意味で夜行バスの「キング」!?「最強最長」と言われた2026年1月の寒波の日も休まず東京と東北地方の間を運行し、“最強伝説”もささやかれる夜行高速バスがあります。強さの源泉を、本社がある地元で垣間見ました。【スゴすぎる…】これが"大雪でも運休しない”夕陽号です（時刻表／写真）「キングオブ深夜バス」の異名を持つのは、西日本鉄道の夜行高速バス「はかた号」（福岡・北九州―バスタ新宿）ですが、雪の日でもしっか