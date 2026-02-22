NTTドコモは、オンライン専用料金プラン「ahamo」の新テレビCM第2弾で、俳優の二宮和也と賀来賢人を起用した「シンプる？ニノ×カク」篇の放映を開始した。 「シンプる？ニノ×カク」篇では、複雑なモニュメントを背景に、二宮と賀来が「ahamo ahamoダンス」を披露する内容となっている。 CM内で訴求される「ahamo」は、月額2970円で30GBのデータ通信が利用でき、1回5分以内の国内通話が何度でも無料にな