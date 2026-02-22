「ラーメン、バリカタで」。福岡のとんこつラーメン店で、よく耳目にする光景だ。全国的にも「福岡のラーメンといえばカタで食べるもの」のイメージが定着して久しいが、「魁龍 博多本店」（福岡市博多区）は“ずんだれ”という名のやわ麺を出す店だ。そればかりか、同店では初見でカタ・バリカタを頼もうなら叱られることさえある。同店店主の森山日出一氏が、どんな信念と理由で“ずんだれ”を提供しているのかは、前編記事『「