今井がチームメイトからの評価を高めている(C)Getty Imagesアストロズの今井達也が現地時間2月20日、今キャンプで初めてとなるライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。その様子を、メジャー公式サイト『MLB.com』が報じており、打席に立ったチームメイトの反応なども紹介している。【動画】圧巻の3者連続三振締め！今井達也の1試合17奪三振シーン同メディアによると、今井はチームメイトの多くや、ダナ・ブラウンGMを含む