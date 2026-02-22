◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートの鍵山優真選手がエキシビションに登場。今大会を振り返りました。ピアニストの角野隼斗さんが書き下ろした「frostline（フロストライン）」で滑った鍵山選手。「この楽曲・プログラムは一から自分のために角野隼斗さんが書いてくださって、ここで披露する日を待ちわびていたので、フィギュアスケートを知って