山口組で若頭補佐などを務めた後藤忠政・元後藤組組長の葬儀が2月16日、静岡県富士宮市で営まれた。後藤元組長は「武闘派」「経済やくざ」と呼ばれた大物で、通夜・告別式にはあわせて約800人が弔問に訪れた。そんな後藤元組長と浅からぬ”因縁”があるのが、ノンフィクション作家の溝口敦氏だ。1990年、五代目山口組に関する著書の出版を控えていた溝口氏に対し、後藤元組長は出版差し止めを要求。これを拒否すると、後日、氏は山