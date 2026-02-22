●調略をめぐる緊迫したやり取りに「クギづけ」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、15日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第6話「兄弟の絆」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第6話より(C)NHK○「さあ! 斬ってくだされ! 兄者のことをお助けくだされ!」最も注目されたのは20時35〜36分で、注目度73.1％。大沢次郎左衛門(松尾諭)が