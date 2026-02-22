●スノーボードが世代を問わず高い関心 日本勢の活躍に、多くがテレビから目を離せなかったようだ。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査による、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(2月9日〜15日)では、メダルラッシュが続くミラノ・コルティナオリンピックが圧倒的な存在感を見せた。スピードスケートの高木美帆選手○テレ朝の特番や連ドラが安定した存在感この週のランキン